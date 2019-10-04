Лукашенко рассказал о планах по созданию с Украиной предприятий по ракетостроению

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск примет конкретные решения по созданию совместных предприятий с Украиной по ракетостроению. Об этом белорусский лидер заявил в пятницу на переговорах в расширенном составе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Это не только простая торговля [в сотрудничестве между странами]. Мы приняли решение фактически. Межправкомиссия, которая соберется в Киеве (мы тоже договорились об этом), примет конкретные решения по созданию совместных предприятий. У вас в Украине <...> уже девять мощных белорусских компаний работают здесь, и у нас в Беларуси, - сказал президент, которого цитирует агентство БелТА. - Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли".