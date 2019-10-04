Зеленский сообщил, что в Белоруссии помиловали осужденного за шпионаж украинца

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Белоруссии помиловали и освободили из заключения гражданина Украины Павла Шаройко, осужденного за шпионаж, он уже возвратился на родину. Об этом сообщил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в сети Twitter.

"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Белоруссии на восемь лет, был помилован и уже находится на Украине", - сообщил Зеленский. В пятницу он провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Украинский суд в четверг принял решение освободить из-под стражи гражданина Белоруссии Юрия Политику, обвиняемого на Украине в шпионаже. Адвокат обвиняемого Белоруса Тарас Гаралюк заявил, что его подзащитный не ограничен в выборе места жительства и имеет право выезда с Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в конце сентября украинским СМИ, что он считает возможным произвести обмен Павла Шаройко на Юрия Политику. Аккредитованный в Белоруссии корреспондент Украинского радио Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже. Шаройко был осужден на восемь лет лишения свободы и в июне 2019 года подал прошение о помиловании. Гражданин Белоруссии Юрий Политика был задержан украинскими спецслужбами в июне 2017 года и обвинен в шпионаже.