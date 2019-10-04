Лукашенко и Зеленский обсудили альтернативные варианты поставок нефти

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудничество Белоруссии и Украины в сфере нефтепереработки и поиска альтернативных вариантов поставок нефти обсудили в пятницу в Житомире главы двух государств Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в узком составе. Об этом заявил Лукашенко на переговорах в расширенном составе.

"Мы не скрываем. Мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные... И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Белорусский лидер призвал украинскую сторону к безусловному выполнению достигнутых договоренностей. "Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим - мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим", - сказал Лукашенко. Он напомнил о недавней ситуации с поставками нефтепродуктов на Украину. "Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти - у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении", - отметил белорусский президент.

Лукашенко сообщил, что во время встречи с Зеленским обсуждались также вопросы сотрудничества в сфере культуры. "Сваты" хотели снять. Волна началась - "Сваты" не сняли. Ну, белорусские "Сваты" снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный - то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся", - сказал президент Белоруссии.