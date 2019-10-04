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Reuters: в Багдаде силы безопасности открыли огонь по протестующим

По словам очевидцев, как минимум один человек получил ранения

ТАСС, 4 октября. Иракские силы безопасности открыли в пятницу огонь по протестующим в центре Багдада, где уже несколько дней продолжаются беспорядки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По их данным, как минимум один человек получил ранения и находится в критическом состоянии. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Очевидцы и ранее сообщали о том, что силовики стреляют из огнестрельного оружия. Полиция при этом заявляла, что предупредительный огонь ведется исключительно в воздух "поверх голов демонстрантов".

В Ираке 1 октября начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. По последней информации, их жертвами стали 44 человека.

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