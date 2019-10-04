Reuters: в Багдаде силы безопасности открыли огонь по протестующим

ТАСС, 4 октября. Иракские силы безопасности открыли в пятницу огонь по протестующим в центре Багдада, где уже несколько дней продолжаются беспорядки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По их данным, как минимум один человек получил ранения и находится в критическом состоянии. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Очевидцы и ранее сообщали о том, что силовики стреляют из огнестрельного оружия. Полиция при этом заявляла, что предупредительный огонь ведется исключительно в воздух "поверх голов демонстрантов".