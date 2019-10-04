Reuters: в Багдаде силы безопасности открыли огонь по протестующим

ТАСС, 4 октября. Иракские силы безопасности открыли в пятницу огонь по протестующим в центре Багдада, где уже несколько дней продолжаются беспорядки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
По их данным, как минимум один человек получил ранения и находится в критическом состоянии. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Очевидцы и ранее сообщали о том, что силовики стреляют из огнестрельного оружия. Полиция при этом заявляла, что предупредительный огонь ведется исключительно в воздух "поверх голов демонстрантов".
watch - video— Botin Kurdistani (@kurdistannews24) October 4, 2019
Iranian forces disguise as Iraqi security forces and directly shooting live bullets at unarmed Iraqi protesters in #Baghdad #Iraq_protest #IraqProtests #iraqProtest #IraqInitiative #IraqRevolution #twitterkurds#العراق_ينتفض#ساحة_التحرير #مظاهرات_العراق#بغداد pic.twitter.com/8i1qnxoBke
В Ираке 1 октября начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. По последней информации, их жертвами стали 44 человека.