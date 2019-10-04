Джонсон заявил, что попросит ЕС отложить Brexit, если не добьется сделки

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Сессионный суд Шотландии получил письменные заверения британского правительства и его главы Бориса Джонсона в том, что премьер-министр попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не сможет заключить с Брюсселем новое соглашение об условиях предстоящего "развода". Выдержки из документа с изложением официальной позиции правительства опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter британский юрист Джо Моэм.

"В случае, если ни одно из условий, изложенных в параграфах 1(1) и 2, не будет выполнено, он [премьер-министр Джонсон] направит письмо [с просьбой об отсрочке Brexit] в установленной форме не позднее 19 октября 2019 года", - говорится в документе.

При этом ранее Джонсон неоднократно заявлял о том, что не будет просить Евросоюз в очередной раз отложить дату Brexit и скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем пойдет на такой шаг.

Сессионный суд Шотландии рассматривает обращение Моэма, предпринимателя Дейла Винса и депутата Шотландской народной партии Джоанны Черри, которые добиваются того, чтобы суд исключил возможность осуществления Brexit без сделки с Брюсселем. Среди прочего, судьи должны ответить на вопрос о том, будет ли премьер-министру грозить тюрьма, если он проигнорирует так называемый закон Бенна, который был принят британским парламентом в прошлом месяце и обязывает правительство просить ЕС отложить Brexit до 31 января 2020 года, если новое соглашение с ЕС заключить не удастся.