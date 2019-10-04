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Spiegel: фракции Бундестага предупредили о высокой киберугрозе

Эксперты призвали парламентариев обновить антивирусы и обезопасить свои компьютеры и облачные серверы

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) предупредило фракции Бундестага о высокой степени вероятности кибератаки. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, ведомство разослало депутатам письма, в которых говорится о "высокой степени [хакерской] угрозы" для политиков. Эксперты призвали парламентариев обезопасить свои компьютеры и облачные серверы, а также обновить антивирусное программное обеспечение.

Поводом для рассылки стала хакерская атака на информационные ресурсы Австрийской народной партии (АНП) в сентябре, отмечает Spiegel.

В 2015 году Бундестаг подвергся хакерским атакам, в результате чего сервер и сеть парламента вышли из строя на несколько дней.

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