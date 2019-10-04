СМИ: Каир добивается подключения международного посредника к диспуту по эфиопской плотине

КАИР, 4 октября. /ТАСС/. Египет настаивает на необходимости вмешательства международного посредника в переговорный процесс по высотной плотине "Возрождение", строительство которой ведет Эфиопия. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала, "Каир настаивает на подключении четвертой стороны к переговорам между Египтом, Суданом и Эфиопией". Сейчас в Хартуме проходит очередной раунд консультаций по вопросам запуска плотины на уровне министров водных ресурсов трех стран, посвященный, в частности, срокам и техническим параметрам заполнения водохранилища.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что Каир "наращивает дипломатические усилия, чтобы перевести проблему с двустороннего и трехстороннего уровня на более широкое поле для обсуждения".

Египет настаивает на необходимости сохранения для себя прежней квоты распределения ресурсов Нила, которая составляет 55,5 млрд куб. м, и принятии египетского варианта соглашения, "чтобы контролировать убытки". "У нас нет другого источника воды, кроме реки Нил, - заметил ас-Сиси. - 95% территории страны является пустыней, и любое ущемление обернется разрушительными последствиями для египтян, а мы несем ответственность за безопасность наших граждан". По его словам, при росте населения страны любое изменение египетской квоты нанесен ущерб стране.

Возведение "Великой Эфиопской плотины "Возрождение", состоящей из 15 радиально-осевых гидроагрегатов, началось в 2011 году. Согласно проекту, мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт. В Аддис-Абебе рассматривают строительство ГЭС как гигантский экономический проект, который позволит не только вырабатывать электроэнергию для потребления на внутреннем рынке, но и экспортировать ее в соседние страны - Джибути, Кению, Судан.

Реализация проекта спровоцировала серьезный конфликт между Аддис-Абебой и Каиром, который опасается, что строительство плотины неминуемо приведет к сокращению объемов водной квоты Египта, которую тот получает из Нила, находясь в самом нижнем течении реки, понижению уровня реки и, как следствие, даже засухе. В итоге после нескольких раундов трудных переговоров Эфиопии и Египту удалось достичь компромисса. Две страны подписали декларацию, в которой закреплен принцип равноправного и разумного использования ресурсов Нила без причинения вреда окружающей среде и нанесения ущерба экономическим интересам прибрежных государств. Однако позднее Эфиопия отклонила предложения Каира о правилах заполнения и эксплуатации плотины, назвав их потенциальным нарушением своего суверенитета.