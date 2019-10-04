Парламент Молдавии признал нарушения в договоре о концессии Кишиневского аэропорта

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Парламент Молдавии одобрил выводы следственной комиссии, которая обнаружила нарушения при концессии Кишиневского международного аэропорта и высказалась за возвращение его государству. Доклад был одобрен голосами 75 из 101 депутата на заседании в пятницу, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.

Представлявший отчет председатель комиссии Игорь Мунтяну сообщил, что "конкурс по отбору концессионера проходил с многочисленными нарушениями", а его "результаты были подтасованы так, чтобы победителем стала определенная компания". Парламент обратился к правительству с просьбой "рассмотреть возможность подачи в национальные инстанции иска о признании недействительным договора о концессии" путем подачи ходатайства о наложении ареста на государственное имущество, находящееся в управлении ООО Avia Invest (управляет аэропортом - прим. ТАСС), "а также на собственное имущество последнего". Депутаты также предложили добиться через суд роспуска компании Avia Invest.

Единственный в Молдавии аэропорт в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет компании Avia Invest. Она должна была инвестировать в развитие порядка €245 млн, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов. Первоначально учредителями Avia Invest являлись российские компании - "Коломенский завод" (входит в "Трансмашхолдинг") и "Хабаровский аэропорт". Однако недавно компания Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd сообщила о покупке 95% акций Avia Invest, что подвергло критике правительство, которое ранее потребовало приостановить сделки, касающиеся аэропорта.