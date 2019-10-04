Лукашенко заявил о начале "разбора завалов" в отношениях с Украиной

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Владимир Зеленский договорились вместе заняться "разбором завалов" в двусторонних отношениях. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Житомире на форуме регионов двух стран.

"Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали делать", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Белорусский президент назвал Украину одним "из главных торговых партнеров Беларуси". "Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на 20%, но это далеко не предел наших возможностей. Общая история и соседство предопределили приоритеты, в том числе в экономической сфере", - сказал Лукашенко. Он уточнил, что это, прежде всего, топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, промышленная кооперация, транспортно-логистическая сфера.

Лукашенко предположил, что развитию белорусско-украинских отношений будут пытаться помешать внешние силы. "Чем роднее будут наши государства, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", - заявил президент Белоруссии.