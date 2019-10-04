Reuters: в Эквадоре в ходе антиправительственных протестов задержали 275 человек

ТАСС, 4 октября. По меньшей мере 275 человек были задержаны в Эквадоре во время протестов, вызванных экономическими мерами правительства. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Наиболее масштабные беспорядки произошли в Гуаякиле, крупнейшем городе страны. Там число задержанных, по информации местной газеты El Universo, достигло как минимум 150 человек. 28 полицейских получили травмы из-за столкновений с манифестантами.

Во вторник президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Представители профсоюзов объявили, что выступают против этого решения и будут организовывать акции протеста. В минувший четверг работники транспорта по всей территории страны объявили бессрочную забастовку. Кроме того, манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали.

В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение, введение которого он объяснил необходимостью "защиты спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос".

В пятницу, по данным Reuters, водители автобусов и такси в крупных городах Эквадора продолжили забастовку, из-за чего общественный транспорт оказался практически парализован.