Лидер шиитских радикалов призвал свой блок приостановить работу в парламенте Ирака

ТАСС, 4 октября. Радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр призвал в пятницу депутатов своего блока приостановить участие в работе Совета представителей (парламенте) Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. По его информации, лидер радикалов потребовал от правительства немедленно разработать "программу, которая бы служила интересам всех иракцев".

"Депутаты блока "Саирун" не вернутся в парламент до тех пор, пока правительство не начнет проводить политику, отвечающую требованиям народных масс", - заявил имам ас-Садр.

Ранее предводитель радикального крыла шиитской общины Ирака, который является сыном великого аятоллы Мухаммеда Садека ас-Садра, неоднократно поднимал народные восстания против властей. Он возглавлял вооруженную милицию "Армия Махди", которая вела борьбу против американского военного присутствия после свержения режима президента Саддама Хусейна в 2003 году.

Блок "Саирун" на всеобщих выборах весной этого года завоевал наибольшее число мест в Совете представителей (парламенте) Ирака - 54 из 329.

5 октября иракский парламент соберется на заседание для обсуждения требований участников демонстраций, которые продолжаются в Багдаде и других городах с 1 октября.

Против бедности и коррупции

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди призвал парламент поддержать перестановки в кабинете министров в связи с масштабными уличными протестами. Премьер отметил, что для хронических проблем с системой управления в стране не существует "волшебного решения", но назвал требования демонстрантов расправиться с коррупцией "правильными". Он призвал граждан Ирака сохранять спокойствие и заявил, что властям "нужно помогать справляться с обязанностями".

В Ираке 1 октября начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. По последней информации, их жертвами стали 44 человека.