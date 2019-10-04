Министр обороны Украины заявил о важности привлечения к реформе армии советников из США

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о важности привлечения советников из США к процессу реформирования украинского оборонного ведомства и вооруженных сил. Об этом он сказал в пятницу во время встречи с делегацией Конгресса США во главе с председателем подкомитета по вопросам боеготовности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Джоном Гараменди, сообщила пресс-служба минобороны.

"Министр подчеркнул важность привлечения советников из США к процессу реформирования военного ведомства и Вооруженных сил Украины", - отметили в пресс-службе.

По словам главы ведомства, всесторонняя поддержка Украины со стороны США имеет значительное влияние на ситуацию в стране последние пять лет. "Все программы сотрудничества с США и помощь, которую оказывает американское правительство, очень ценны для нас. Это сильный месседж, что мы не одни", - сказал он.

Загороднюк сообщил о приоритетных направлениях деятельности правительства и министерства обороны по укреплению Вооруженных сил, а также акцентировал внимание на неизменности евроатлантического курса страны.

Он также приветствовал решение Госдепартамента о готовности реализовать проект по продаже Украине современного летального вооружение в рамках программы "Международные военные продажи", а также подчеркнул готовность оборонного ведомства осуществлять закупки необходимых образцов оружия и военной техники, которые производятся в США. Загороднюк проинформировал об основных направлениях деятельности оборонного ведомства в противодействии и борьбе с коррупционными рисками, особенно в сфере закупок, отметив четкую позицию нового правительства по нулевой толерантности к коррупции.

Во встрече приняли участие члены Палаты представителей США, а также временный поверенный в делах США посольства США на Украине Вильям Тейлор.