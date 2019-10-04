СМИ: для Байдена итоги сбора средств на предвыборную кампанию стали "удручающими"

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джо Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, собрал в третьем квартале нынешнего года $15,2 млн на свою кампанию. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Elections Central, назвав эти результаты "удручающими" для Байдена, поскольку сборы сократились на 35% по сравнению со вторым кварталом нынешнего года.

Наибольшую сумму - $25,3 млн - собрал в третьем квартале сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, на втором месте оказался мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж - $19,1 млн, на третьем - Байден с $15,2 млн, а на четвертом - сенатор от штата Калифорния Камала Харрис с $11,6 млн. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, вместе с Байденом и Сандерсом входящая в тройку лидеров в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента, пока не опубликовала результатов финансовой деятельности за третий квартал.

"Размеры поступлений в предвыборные фонды в летние месяцы снижаются у многих претендентов, - отметил Elections Central, - однако заметное сокращение поступлений в фонды Байдена разрушает сложившееся о нем представление как о лидирующем претенденте и заставляет задуматься как активистов Демократической партии, так и тех, кто ее финансирует и заинтересован прежде всего в претенденте, который способен одолеть на выборах Дональда Трампа".

Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, а также сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, бизнесмен Эндрю Янг, член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и миллиардер Том Стейер будут участвовать 15 октября в четвертых общенациональных теледебатах в городе Вестервилл (штат Огайо). До конца года такие дебаты состоятся еще два раза, а в период с января по апрель 2020 года их проведут 6 раз.

3 февраля в Айове пройдут собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Там будет названо имя соперника действующего главы государства Дональда Трампа в борьбе за пост президента.