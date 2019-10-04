В турецкой делегации при ПА ОБСЕ пообещали продолжить защиту прав турков-киприотов

МАРРАКЕШ, 4 октября. /ТАСС/. Турция продолжит защищать турков-киприотов до тех пор, пока их права не будут гарантированы, а власти Кипра не откажутся от односторонних действий. Об этом в пятницу заявил член турецкой делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Мехмет Саит Киразоглу в ходе Средиземноморского форума, прошедшего в рамках осенней сессии ассамблеи.

Во время форума представители Турции и Кипра обменялись выпадами в адрес друг друга в связи с решением Анкары направить буровое судно в расположенный в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) островного государства седьмой сектор газового месторождения на кипрском шельфе. Глава делегации Кипра Ирини Хараламбидис назвала это одной из самых серьезных провокаций. "Турция должна незамедлительно прекратить свои незаконные действия и отвести все свои суда, - заявила она. - Эта эскалация не позволяет достичь разрешения [территориальных споров Турции и Кипра]".

"Пока греки-кипроты будут вести себя так, словно остров принадлежит только им, пока будут продолжать свои односторонние действия, наша позиция не изменится - Турция продолжит защищать права турков-киприотов, пока эти права не будут гарантированы", - заверил Киразоглу в ответ на высказывания членов кипрской делегации.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Не признающая Республику Кипр Турция оспаривает границы ИЭЗ островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Буровые суда, направляемые в эту зону Анкарой на основании лицензий самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра, находятся под охраной кораблей Военно-морских сил Турции.