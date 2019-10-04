СМИ: глава Иракского Курдистана призвал не допустить перерастания протестов в хаос

ТАСС, 4 октября. Глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани призвал протестующих, а также иракские власти к сдержанности, подчеркнув необходимость не допустить хаоса в Ираке.

"Мы с беспокойством наблюдаем за тревожной ситуацией, сложившейся в Багдаде и ряде иракских провинций в последние дни. Проведение мирных демонстраций является правом народа, гарантированным конституцией. Вместе с тем необходимо не допустить превращения протестов в акты насилия, столкновения и хаос, которые представляют угрозу безопасности государства и способствуют разрушению его институтов", - цитирует в пятницу Барзани телеканал Rudaw.

Он также добавил, что разрешить все проблемы в стране можно лишь путем консолидации всех сил. "Накопившиеся в Ираке проблемы появились не мгновенно, это результат ошибочной политики сменявшихся друг друга кабинетов министров в течение десятилетий. Никакое правительство не сможет решить все эти проблемы в короткие сроки. Для выполнения требований народа необходимы сотрудничество и консолидация всех [политических] сил", - подчеркнул Барзани.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара был введен комендантский час. Аналогичные меры по ограничению передвижения людей и транспорта затем были приняты еще в ряде городов, главным образом на юге страны. Как заявило командование совместными операциями ВС республики, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем. По последней информации, в ходе протестов в стране погибли 44 человека.