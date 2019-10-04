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Трамп подписал введение безвизового режима для Польши

Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Chris Kleponis / POOL
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Chris Kleponis / POOL

Трамп заявил, что подписал введение безвизового режима для Польши - Рейтер.

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