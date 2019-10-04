СМИ: Рада разрешила правоохранительным органам обыскивать и прослушивать депутатов

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Верховная рада в первом чтении одобрила в пятницу законопроект, предоставляющий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право проводить обыски и прослушивать депутатов, однако оставила в силе положение о том, что для этого необходимо получить разрешения парламента. Об этом сообщило агентство УНИАН.

За документ, вносящий изменения в некоторые положения законодательства, во втором, окончательном, чтении, проголосовали 330 из 424 депутатов Рады. Как отмечается в пояснительной записке к закону, НАБУ и ГБР предоставляется право самостоятельно осуществлять снятие информации с телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

По данным УНИАН, в настоящее время негласные следственные действия осуществляются только через Службу безопасности Украины.

В то же время депутаты решили не отменять норму, которая запрещает без согласия Рады осуществлять обыск депутата парламента, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции. Во время голосования в первом чтении в сентябре документ содержал положение об отмене этой нормы. В окончательной редакции закона также были сохранены положения, ограничивающие сроки досудебного расследования в отношении депутатов.

Издание "Украинская правда" приводит слова главы украинской общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина, по мнению которого новый закон фактически оставляет в силе депутатскую неприкосновенность, которая была отменена на Украине специальным законом, принятым в сентябре. "С таким ограничением расследовать коррупцию в высших эшелонах власти почти невозможно, - считает Шабунин. - Депутаты фактически только закрепили свой иммунитет на уровне Уголовно-процессуального кодекса, хотя избирателям обещали его отменить".