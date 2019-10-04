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Арест российской журналистки в Иране
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Посол Ирана в России сообщил, что журналистку Юлию Юзик скоро освободят

По словам Мехди Санаи, россиянку задержали "для дачи пояснений"
Посол Ирана в РФ Мехди Санаи Владимир Гердо/ТАСС
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Посол Ирана в РФ Мехди Санаи
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

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"4 октября заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов пригласил посла Ирана в Москве Мехди Санаи в МИД России для прояснения обстоятельств задержания в Тегеране гражданки РФ Юлии Юзик. Мехди Санаи подтвердил, что Юлия Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена", - указали в МИД РФ.

Посольство РФ в Иране ранее сообщило ТАСС, что Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В диппредставительстве пояснили, что россиянка не поставила в известность посольство о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.

Юзик работала репортером в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и в журнале "Русский Newsweek". С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями. 

Теги
ИранРоссияМоргулов, Игорь ВладимировичАрест российской журналистки в Иране
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