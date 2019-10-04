Трамп: Белый дом потребует от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Белый дом намерен направить спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу о процедуре импичмента. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Мэриленд.

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"Мы направим письмо - как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-либо еще", - сказал он.

По его словам, решение, надо ли администрации подчиняться повесткам Палаты представителей в рамках процедуры импичмента, примут юристы Белого дома. "Я не знаю, это должны решать юристы. Я знаю, что, по словам юристов, они никогда не видели ничего настолько нечестного, настолько несправедливого. Я являюсь президентом уже почти три года и прохожу через все это уже почти три года, это уже стало практически частью моей повседневной жизни", - сказал он.

Также Трамп заявил, что не намерен увязывать заключение торгового соглашения между США и Китаем с возможным проведением в этой стране расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

"Нет, это не имеет к этому никакого отношения", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, будет ли он более склонен заключить торговое соглашение с КНР, если Пекин начнет расследование против Байдена и его сына. "Я хочу заключения торгового соглашения с Китаем, но только если оно будет отвечать интересам нашей страны", - добавил президент США.

Трамп также подчеркнул, что в деле Байдена его интересует лишь коррупционная составляющая. "Меня не интересует политика. Мне дела нет до политики Байдена. Я, честно говоря, вообще никогда и не считал, что он одержит победу (в предвыборной гонке среди демократов - прим. ТАСС)", - отметил американский лидер.

В четверг Трамп заявил, что Китаю следует провести расследование в отношении Байдена и его сына. При этом американский лидер не исключил, что может попросить об этом председателя КНР Си Цзиньпина.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне.