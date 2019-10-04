Трамп: Вашингтон не согласился с требованием Тегерана отменить санкции

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Должностные лица США и Ирана зондировали возможность проведения встречи президентов двух стран Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это подтвердил, отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер Дональд Трамп. Согласно изложенной им информации, такой контакт не состоялся из-за позиции, которую занял Тегеран.

"Они пытались устроить встречу, но он (Роухани - прим. ТАСС) хотел отмены санкций. И я [на это] сказал: вы, должно быть, шутите", - заявил глава администрации США, комментируя публикации о попытках организации его переговоров с президентом Ирана на прошлой неделе в Нью-Йорке.

По словам Трампа, у США "нет заинтересованности" во встрече на таких условиях.

"Мы хотели встречи в ООН. Мы вели переговоры [об этом] - не я с ним (Роухани - прим. ТАСС) лично, но наши стороны вели переговоры. Он (Роухани - прим. ТАСС) хотел, чтобы произошла отмена санкций или частичная отмена, и я сказал "нет", - добавил американский лидер.

Активные посреднические усилия, направленные на организацию встречи Трампа и Роухани в ходе общеполитической дискуссии высокого уровня на 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, предпринимал президент Франции Эмманюэль Макрон.