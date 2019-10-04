Глава МИД Грузии заявил, что будет приветствовать возобновление полетов из России

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Грузия желает как можно скорее снять временный запрет на прямое авиасообщение с Россией и лишь приветствовала бы такое решение со стороны Москвы. Об этом в пятницу заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани грузинским журналистам.

"Я бы пожелал, чтобы такое решение (снятие запрета - прим. ТАСС) было принято как можно скорее. Грузия всячески готова к этому. Мы только приветствуем, если этот процесс скоро возобновится. Моя позиция хорошо известна обществу: об этом я заявлял также и на встрече в Нью-Йорке (с главой МИД РФ Сергеем Лавровым - прим. ТАСС), так как отношения между людьми, развитие туризма являются теми направлениями, которые способствуют деэскалации", - сказал Залкалиани.

4 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что авиасообщение России с Грузией будет восстановлено, когда станет очевидным, что возврата "в агрессивное русло" в отношениях двух стран не произойдет. Песков также поприветствовал встречу Залкалиани с главой МИД РФ в Нью-Йорке. Заявление Пескова приветствовал и спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Лавров 26 сентября встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор единственным прямым диалогом официальных лиц двух государств был формат, предполагающий проведение регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера и замглавы МИД РФ.