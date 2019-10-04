В Microsoft сообщили о попытках иранских хакеров взломать аккаунты руководства США

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Корпорация Microsoft утверждает, что иранские хакеры в течение последних нескольких недель попытались взломать почтовые ящики, имеющие отношение к одному из участников президентской гонки в США, а также официальным лицам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Как отмечает Microsoft, речь идет о хакерской группировке Phosphorous. По мнению специалистов компании, она базируется в Иране и связана с властями этой страны.

По данным Microsoft, в течение 30-дневного периода в августе и сентябре хакеры Phosphorous предприняли около 2,7 тыс. попыток выявить электронные почтовые ящики, связанные с интересующими их лицами. Далее они якобы осуществили кибератаки с целью получения доступа к более 240 учетным записям, к которым привязаны данные ящики. "Аккаунты, выбранные в качестве целей, связаны со штабом участника президентской гонки в США, действующими и бывшими госслужащими, журналистами, пишущими о международной политике, а также с выдающимися иранцами, которые живут за пределами Ирана", - отмечается в заявлении компании.

В Microsoft не уточняют, чей именно предвыборный штаб подвергся атаке. По сведениям газеты The Wall Street Journal, Национальный комитет Демократической партии оповестил политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, об имеющейся угрозе со стороны хакеров.

Согласно сведениям Microsoft, хакерам удалось получить доступ к четырем из указанных аккаунтов. Они не связаны со штабом участника президентской гонки в США, а также с действующими или бывшими официальными лицами. Специалисты компании оповестили владельцев учетных записей о произошедшем.

По оценкам экспертов Microsoft, кибератаки, о которых идет речь, не отличались "технической сложностью". Вместе с тем хакеры якобы продемонстрировали умение находить личную информацию о тех людях, к чей электронной почте они желали получить доступ.

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