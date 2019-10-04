Трамп заявил, что США и КНДР сохраняют настрой на продолжение переговоров

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. И Соединенные Штаты, и КНДР сохраняют настрой на продолжение переговоров, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил, отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме, президент США Дональд Трамп.

"Мы взаимодействуем с Северной Кореей. Они хотят встретиться. И мы будем с ними встречаться. Вероятно, этим занимаются прямо сейчас. Мы дадим вам знать", - отметил американский лидер.

При этом он выразил уверенность, что Пхеньян хотел бы выйти на конкретные договоренности с Вашингтоном. "Северная Корея хотела бы добиться чего-то. Иран хотел бы добиться чего-то", - сказал, комментируя эту тему, руководитель администрации США.

Как ожидается, КНДР и США возобновят переговоры рабочего уровня. Предполагается, что эти консультации состоятся 5 октября в Стокгольме. Официальную информацию о времени и месте этих контактов ни США, ни КНДР не распространяли.

Между тем, как сообщил в пятницу шведский телеканал SVT, на стокгольмском острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand началась предварительная встреча представителей США и КНДР. Ни шведский МИД, ни посольство США в королевстве не предоставили официального комментария по поводу встречи. По некоторым данным, в ней ожидается участие специального посланника США по КНДР Стивена Бигэна.