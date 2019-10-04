В ОБСЕ приветствовали освобождение в Белоруссии украинца Павла Шаройко

ТАСС, 4 октября. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в пятницу приветствовал решение белорусских властей о помиловании и освобождении украинского журналиста Павла Шаройко, обвиненного в шпионаже.

"Я приветствую помилование и освобождение Павла Шаройко, корреспондента Украинского радио в Белоруссии, о котором стало известно сегодня. Я поднимал этот вопрос во время разговора с белорусскими властями в 2017 году", - написал Дезир на своей странице в Twitter.

Аккредитованный в Белоруссии корреспондент Украинского радио Павел Шаройко был задержан сотрудниками КГБ 25 октября 2017 года по обвинению в шпионаже. Шаройко был осужден на восемь лет лишения свободы и в июне 2019 года подал прошение о помиловании.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти Белоруссии помиловали Шаройко и освободили его из заключения.