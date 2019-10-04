AFP: в ходе протестов в Багдаде неизвестные снайперы застрелили четырех человек

ТАСС, 4 октября. По меньшей мере четыре человека стали жертвами неизвестных снайперов в пятницу во время протестов в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщило AFP .

По данным агентства, погибли двое гражданских и двое сотрудников сил безопасности. Другие подробности не приводятся.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара был введен комендантский час. Аналогичные меры по ограничению передвижения людей и транспорта затем были приняты еще в ряде городов, главным образом на юге страны. Как заявило командование совместными операциями ВС республики, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем. По последней информации, в ходе протестов в стране погибли 44 человека.