Власти Гонконга осудили продолжающиеся в городе массовые беспорядки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Гонконга в ночь на субботу выступило с осуждением пятничных массовых беспорядков после введения запрета на ношение масок для участников протестов. Об этом говорится в заявлении местных властей.

"Минувшим вечером многочисленные участники беспорядков блокировали дороги, совершали акты вандализма в магазинах, правительственных объектах и в метро, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью, атаковали представителей общественности в разных районах. Они парализовали движение транспорта и повлекли приостановку всех линий метро", - отметил представитель властей.

По его словам, некоторые радикалы атаковали полицейского в штатском, кидали в него "коктейли Молотова" и даже пытались отобрать пистолет. Офицеру, чья жизнь подверглась серьезной угрозе, пришлось использовать табельное оружие.

Как сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK, в ходе беспорядков огнестрельное ранение в ногу получил 14-летний подросток. Однако пока не ясно, был ли он ранен полицейским или другим участником демонстрации.

Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лам специальным указом ввела запрет на ношение масок для участников протестов, который начал действовать с полуночи.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.