Fox: автор жалобы на разговор Трампа с Зеленским утаил обращение в комитет Шиффа

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Неназванный сотрудник американской разведки, который оформил жалобу на вызвавшие у него тревогу аспекты телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, скрыл от своего начальства, что контактировал с аппаратом спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов во главе с Адамом Шиффом. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

По их данным, генеральный инспектор разведсообщества США Майкл Аткинсон, выступая на закрытых слушаниях в Палате представителей, информировал, что осведомитель ничего не сказал ему о том, что обращался в аппарат спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса. Именно поэтому Аткинсон не расследовал этот аспект скандала.

По данным Fox News, осведомитель, имя которого не раскрывается, является членом Демократической партии и до службы в разведке работал вместе с видным демократом.

Первоначально жалоба поступила на рассмотрение к генеральному инспектору разведсообщества США Майклу Аткинсону. И.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр посоветовался с министерством юстиции и сначала запретил Аткинсону передавать документ демократам в Конгрессе.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.