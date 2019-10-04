Пентагон: решение о возможной заявке на присоединение к НАТО должна принять сама Бразилия

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Решение о возможной подаче заявки на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) должна принять сама Бразилия. Об этом заявил в пятницу на встрече с журналистами глава Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, поясняя по просьбе корреспондента ТАСС свой недавний фактический призыв к присоединению Бразилии к НАТО.

"Я не буду говорить за бразильцев, за политику их правительства в целом. Но они рассматривают себя в качестве атлантической державы. Если принимать во внимание историю, возвращаться к временам Второй мировой войны, то они объявили войну [фашистской] Германии до того, как аналогичный шаг сделали Соединенные Штаты. Самая узкая часть Атлантического океана - между бразильским и африканским побережьями. Они [бразильцы] представляют собой чрезвычайно авторитетную военную державу, обладающую существенным потенциалом и чрезвычайно хорошо подходящую на роль нашего [американцев] партнера", - отметил Фоллер.

В связи с этим он напомнил, что президент [Соединенных Штатов] Дональд Трамп объявил в конце июля Бразилию одним из ключевых союзников США за пределами НАТО. "Так что недавнее присвоение им этого статуса является причиной, по которой я выступил на днях с упомянутым заявлением [о возможном вступлении Бразилии в НАТО] <...> Что же касается того, будут ли они когда-либо добиваться чего-либо большего, то это политическое решение, это вне сферы моей ответственности", - заявил военачальник.

Он ушел от прямого ответа на уточняющий вопрос о том, ведет ли администрация США активное обсуждение вопроса о возможном вступлении Бразилии в НАТО, в том числе непосредственно с этой южноамериканской страной и Североатлантическим альянсом.

"Один из аспектов нашего партнерства, когда мы работаем с кем-то как партнеры, заключается в том, чтобы действовать по принципу взаимоуважения. Это означает, что мы движемся с такой же скоростью, как наш партнер. Партнер должен хотеть [другого] аспекта отношений. Поэтому полностью от бразильцев зависит, какой статус они выберут с нами или с НАТО. Я работаю над базисными "кирпичиками" этого: обменом разведывательной информацией, подготовкой [личного состава], учениями. Заключение соглашений о партнерстве на правительственном уровне - уровне министра обороны или выше - позволяет нам расширять [такое сотрудничество]", - сказал Фоллер.

Тему потенциального присоединения Бразилии к НАТО он комментировал, выступая 30 сентября на конференции в Вашингтоне. "Бразилия сказала бы, что ей следует быть частью НАТО. И я с нею не спорю. В этом много благоприятных возможностей", - считает командующий САУТКОМ.