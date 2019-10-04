Пентагон утверждает, что почти вся охрана Мадуро состоит из кубинцев

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Кубинцы составляют почти всю личную охрану президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С таким утверждением выступил в пятницу на встрече с журналистами, в которой принимал участие корреспондент ТАСС, глава Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер.

"Охрана дворца Мадуро - это кубинцы. Около 100% президентской охраны составляют кубинцы", - отметил он.

На вопрос, рассматривается ли по-прежнему США военное решение кризиса в этой латиноамериканской стране, глава САУТКОМ не исключил подобного варианта. "Как заявил президент США, необходимо дипломатическое решение. Но он также сказал, что все опции сохраняются. Мы готовы", - отметил Фоллер.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.