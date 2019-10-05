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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп обсудил с однопартийцами действия демократов по импичменту

Президент США считает, что демократы вводят в заблуждение американский народ ради достижения своих политических целей

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с однопартийцами действия демократов, которые "вводят в заблуждение американский народ ради достижения своих политических целей". Об этом говорится в распространенном сообщении представителя Белого дома Джадда Дира.

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"Президент США присоединился к конференц-звонку республиканцев Палаты представителей. Президент обсудил попытки демократов подорвать результаты выборов 2016 года, - отмечается в тексте. - Президент, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти и главы ключевых комитетов подчеркнули, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и председатель комитета по разведке Адам Шифф вводят в заблуждение американский народ о правде, нарушают процедуры ради достижения своих политических целей".

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждают политические оппоненты главы вашингтонской администрации, Трамп во время этой беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в своих усилиях по переизбранию на второй срок.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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