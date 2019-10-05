CNN: Помпео не предоставил демократам в срок документы по разговору Трампа с Зеленским

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не предоставил демократам в Конгрессе в установленный срок документы, касающиеся контактов американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на аппарат комитета по иностранным делам Палаты представителей.

"Госсекретарь Помпео не уложился в крайний срок, отведенный для предоставления документов в повестке. Тем не менее Госдепартамент связывался с нами и другими комитетами по данному вопросу, и мы надеемся на полное сотрудничество этого ведомства. Помимо данной повестки, мы рассчитываем увидеть послов Сондланда [постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда] и Йованович [бывшего посла США в Киеве Мари Йованович] на следующей неделе", - уточнил представитель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса.

Председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) направили на этой неделе Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента с Зеленским. Также были вызваны на слушания для дачи показаний в Конгресс Йованович, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, советник Госдепартамента Ульрих Брехбул и Сондланд.

Во вторник Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток. Госсекретарь США подчеркнул, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки. В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.

Процедура импичмента

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки Киеву.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву.