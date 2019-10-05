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Санкции в отношении России

Главе делегации США в ПА ОБСЕ неизвестно о разработке новых антироссийских законов

Роджер Уикер также сообщил, что у него пока нет планов посещать Россию с официальным визитом

МАРРАКЕШ, 5 октября. /ТАСС/. Глава делегации Конгресса США в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил, что ему неизвестно о планах по внесению в высший американский законодательный орган новых законопроектов о санкциях в отношении России.

"Я не знаю, есть ли подобные планы. Мне неизвестно об этом", - сказал он в субботу корреспонденту ТАСС в кулуарах осенней сессии ПА ОБСЕ.

Уикер также добавил, что пока у него нет планов посещать Россию с официальным визитом. "Может, другие [конгрессмены] планируют", - резюмировал он, заметив, что делегации Конгресса США регулярно совершают визиты в другие страны.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", CAATSA, который предусматривает ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов". Кроме того, ежегодно принимаемые американским Конгрессом законы об оборонных бюджетах также предусматривают ограничительные меры в отношении Москвы.

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СШАРоссияСанкции в отношении России
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