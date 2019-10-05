Эрдоган не исключил, что операция Турции в Сирии может начаться в ближайшие дни

АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Анкаре во время выступления, трансляцию которого ведет телеканал A Haber .

"Создание зоны безопасности в Сирии является самым рациональным способом для возвращения сирийцев домой. Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра [приступим]", - сказал турецкий лидер.

Он также вновь сообщил, что ВС Турции готовы к проведению операции в арабской республике. "Мы завершили подготовку и провели необходимый инструктаж", - добавил Эрдоган.

1 октября он заявил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей к настоящему моменту "не удалось достичь желаемого результата", а времени ждать не осталось. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в тот же день проинформировал, что вооруженные силы страны готовы к проведению соответствующей операции в Сирии.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в арабской республике. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К данной идее в Анкаре возвращались практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин эти планы не были реализованы.

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