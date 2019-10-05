Глава МИД Швеции подтвердила, что КНДР и США проводят переговоры в королевстве

СТОКГОЛЬМ, 5 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подтвердила в субботу, что двусторонняя встреча между делегациями США и КНДР проходит в Швеции. Об этом она написала в Twitter.

"Меня радует, что делегации рабочего уровня США и КНДР в настоящее время находятся в Швеции для проведения переговоров. Диалог необходим для достижения денуклеаризации и мирного урегулирования", - отметила министр.

Как ранее сообщил телеканал SVT, предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на острове Лидингё в конференц-зале Вилла Элвик странд (Villa Elfvik Strand). В субботу проходят рабочие переговоры.