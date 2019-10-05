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В ОБСЕ обеспокоены суровостью приговора блогеру Синице

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир считает, что пять лет заключения за "твит", даже такой предосудительный, - это слишком суровый приговор

ТАСС, 5 октября. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с приговором блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет колонии за экстремизм из-за размещенной им в Twitter записи с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на сайте ОБСЕ.

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"Я обеспокоен непропорциональностью приговора Владиславу Синице. Даже в тех случаях, когда свобода слова ограничивается, принцип соразмерности наказания должен быть соблюден. Пять лет заключения за "твит", даже такой предосудительный, - это слишком суровый приговор. Я призываю власти пересмотреть решение суда", - приводятся в заявлении слова Дезира.

Пресненский суд 3 сентября признал блогера виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и приговорил к пяти годам заключения в колонии общего режима. 

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