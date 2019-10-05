В ДНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотник (БПЛА) с минометной миной образца НАТО над западным пригородом Донецка. Об этом в субботу сообщили журналистам в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.

"За прошедшие сутки благодаря профессиональным действиям наших защитников был предотвращен очередной акт террора в отношении мирных жителей населенного пункта Старомихайловка, где был уничтожен БПЛА типа "квадрокоптер", который нес на себе мину калибра 60 мм натовского образца", - приводит слова представителя УНМ Донецкое агентство новостей (ДАН).

Это уже третий украинский беспилотник, который был сбит силами ДНР за последние дни. 1 октября был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ над поселком Старомихайловка, а 3 октября военнослужащие ДНР сбили беспилотник "Фантом" в районе села Белая Каменка.

Согласно Минским соглашениям полеты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещены вдоль всей линии соприкосновения сторон в полосе шириной не менее 30 километров. Исключение сделано только для БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ.