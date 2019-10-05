Госдеп ответил на запрос демократов в Конгрессе из-за разговора Трампа с Зеленским

ТАСС, 5 октября. Госдепартамент ответил на запрос демократов из Палаты представителей Конгресса США предоставить документы, касающиеся контактов американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в субботу заявил госсекретарь США Майкл Помпео во время пресс-конференции для журналистов в Афинах, где он в настоящий момент находится с официальным визитом в рамках европейского турне.

В то же время Помпео не уточнил, какой именно была реакция внешнеполитического ведомства США на запрос законодателей. "Госдепартамент [США] направил прошлым вечером [4 октября] в Конгресс письмо, в котором содержится наш первый ответ на запрос о предоставлении документов, - приводит агентство Reuters слова Помпео. - Мы, безусловно, сделаем все, что требует от нас закон".

Председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) направили на этой неделе Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента с Зеленским. Также были вызваны на слушания для дачи показаний в Конгресс бывший посол США в Киеве Мари Йованович, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент и другие.

Во вторник Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток. Госсекретарь США подчеркнул, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки. В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.