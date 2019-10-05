WP: Трамп "заискивал" перед Путиным во время их первого телефонного разговора

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед российским лидером Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты The Washington Post, которая ссылается на источники в Белом доме.

По их сведениям, во время состоявшейся примерно через неделю после инаугурации беседы Трамп "заискивал" перед Путиным, называя его "великим лидером и рассыпаясь в извинениях за то, что не позвонил ему раньше". Находившиеся в Овальном кабинете во время переговоров бывшие и действующие помощники главы Белого дома рассказали газете, что Трамп "вел себя подобострастно и подлизывался". При этом он перескакивал с одной темы на другую, в то время как Путин придерживался намеченных тем обсуждения. "Он [Трамп] вел себя как: "Боже мой, мои помощники не сказали мне, что вы пожелали говорить со мной", - рассказал изданию источник.

Во время одного из телефонных разговоров американский лидер обратился к российскому президенту за "наставлениями по поводу налаживания дружественных отношений с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном", утверждает газета.

"Мы не смогли понять своевременно, почему он так добр по отношению к России", - приводит The Washington Post слова бывшего сотрудника вашингтонской администрации. В Белом доме удивлялись, почему Трамп столь дружелюбно расположен по отношению к Москве. В связи с этим, отмечается в статье, занимавший в то время должность помощника президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер начал уговаривать главу государства относиться к России более скептически.

При этом летом прошлого года после инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери Трамп в ходе телефонной беседы с занимавшей в тот момент пост премьер-министра Великобритании Терезой Мэй ставил под сомнение выводы разведки о причастности России к данному делу. "Трамп поверил тому, что существуют заслуживающие доверия подозрения по поводу отравления", - рассказал источник газеты, добавив, что президент США "не был уверен" в выводах Лондона.

Опасения по поводу звонков

В статье The Washington Post отмечается, что сотрудники Белого дома с большим опасением и тревогой относились к телефонным разговорам Трампа с мировыми лидерами. Они были обеспокоены тем, что президент может "дать обещание, которое не должен сдерживать, одобрит решение, против которого давно выступают США, совершит дипломатическую ошибку и поставит под угрозу жизненно важный союз либо просто окажет давление на собеседника в личных целях". Так, многие сотрудники вашингтонской администрации "ужасались тем, что происходило во время телефонных переговоров", указывает издание.

"Телефонные переговоры были постыдными, совершались огромные ошибки, многие месяцы работы сходили на нет после одного импульсивного сообщения в Twitter", - утверждает источник The Washington Post. В пример приводится обещание, которое Трамп дал во время телефонного звонка, о присоединении Саудовской Аравии к Группе семи. Однако, подчеркивает газета, королевство так и не было допущено к G7.

По данным The Washington Post, американский лидер не прислушивается к советам своих помощников перед телефонными переговорами и отказывается от продолжительных брифингов. Источник издания подчеркнул, что во время одного из разговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп несколько раз говорил о том, как ему понравился шоколадный торт, который подали лидерам двух стран на десерт в апреле 2017 года на встрече в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Во время одной из таких бесед, отмечает источник, занимавшему в то время должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли пришлось отключить микрофон телефона, чтобы попросить президента "вернуть разговор в нужное русло".