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Акции протеста в Ираке

СМИ: в Багдаде возобновились столкновения демонстрантов с полицией

Телеканал Al Arabiya сообщает, что в ходе этих столкновений погибли пять человек

ТАСС, 5 октября. Демонстранты в Багдаде вновь направились в субботу на площадь Тахрир для проведения акции протеста после отмены властями комендантского часа. Как сообщил телеканал Al Arabiya, полицейские преградили им путь возле здания министерства нефти, откуда сейчас доносятся выстрелы. По данным полиции, в ходе вспыхнувших столкновений погибли по меньшей мере пять человек.

Не менее 500 активистов митингуют возле торгового центра "Нахиль" на улице Палестины, где полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Ранее власти открыли проезд по трем из пяти мостов, ведущих в центр Багдада, однако движение транспорта по-прежнему сильно затруднено из-за уличных столкновений. Большинство магазинов и предприятий остаются закрытыми.

Число жертв за четыре дня протестов в стране возросло до 100 человек. По сведениям телеканала Al Arabiya, более 3 тыс. получили ранения, не менее 200 задержанных активистов остаются под стражей.

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