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Ситуация на Корейском полуострове
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Делегации КНДР и США прервали переговоры в Швеции

Представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил, что США "ничего не принесли за стол переговоров"
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© AP Photo/Vincent Yu

СТОКГОЛЬМ, 5 октября. /ТАСС/. Двусторонняя встреча между делегациями США и КНДР в Швеции прервана. Об этом в субботу сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

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"Мы разочарованы США, которые ничего не принесли за стол переговоров, - цитирует издание слова представителя МИД КНДР Ким Мён Гиля на пресс-конференции у посольства КНДР. - Теперь дело за возобновлением диалога со стороны США".

Посол США в Швеции Билл Мартин не смог прокомментировать эту информацию. "Это интересно, но у меня нет комментариев по этому поводу. Я сам этого не слышал", - пояснил Мартин.

Как ранее сообщил телеканал SVT, предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу на столичном острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand. В субботу проходили рабочие переговоры.

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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