В Португалии состоятся парламентские выборы

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Парламентские выборы состоятся в воскресенье в Португалии. Гражданам страны предстоит избрать 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 19:00 (21:00 мск). Предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.

Победа партии премьера

Последние опросы общественного мнения пророчат уверенную победу Социалистической партии премьер-министра Антониу Кошты. Тем не менее политическая сила рискует не получить абсолютного большинства в парламенте, чтобы беспрепятственно самостоятельно сформировать будущее правительство.

С нынешними 86 депутатами Кошта занял пост главы кабмина по итогам прошлых выборов благодаря поддержке 19 парламентариев Левого блока и 17 - Коалиции демократического единства, включающей Португальскую коммунистическую партию и Экологическую партию "зеленых".

Ожидается, что Социалистическая партия сможет получить от 97 до 107 кресел в Собрании республики. За ней следует Социал-демократическая партия, которая рассчитывает на 79-87 мест. Левый блок может стать третьей по числу мандатов силой в португальском парламенте и получить 18-24 кресла. Таким образом, по итогам текущих выборов Коште может быть достаточно поддержки лишь одной политической силы для того, чтобы вновь занять пост премьер-министра страны.

"Испанский след"

В преддверии волеизъявления Кошта неоднократно повторял, что "хочет стабильности" для республики. "У нас было четыре года стабильности", - добавлял премьер, напоминая, что в соседней Испании, в отличие от Португалии, в скором времени состоятся четвертые за четыре года всеобщие выборы. "У нас не должно быть такого в будущем", - считает Кошта.

Неудачная попытка и.о. председателя правительства пиренейского королевства Педро Санчеса вновь занять пост главы кабмина дала возможность Коште призвать граждан страны к тому, чтобы они тщательно обдумали, за кого отдать голос. "Слабая соцпартия и сильный Левый блок означают невозможность править", - говорил португальский премьер в интервью газете Expresso.

Кошта также призывал не допустить повторения в республике "испанской ситуации". В этой связи, несмотря на результаты опросов, премьер все-таки не теряет надежды на то, чтобы получить абсолютное большинство мест в Собрании республики.

Скандал с оружием

В преддверии выборов популярность Кошты несколько снизилась из-за скандала двухгодичной давности. В июне 2017 года со склада военной части в районе муниципалитета Танкуш был похищен арсенал оружия на €34 тыс. Несмотря на важность данного объекта, военным потребовалось более суток, чтобы заметить пропажу. В результате Португалии пришлось уведомить НАТО о происшествии, все союзники были предупреждены о возможном использовании оружия в террористических целях, передает газета La Razon.

По ее информации, данный инцидент привел к полемике о том, что португальская армия не может обеспечить безопасность даже на собственных объектах. Спустя некоторое время ВС постарались восстановить честь, обнаружив продажу. Тем не менее следователи усомнились в случайной находке и задержали солдат, которые якобы наткнулись на оружие. Военнослужащие признались, что являлись пособниками автора кражи, который хотел продать арсенал на черном рынке.

Солдаты также утверждали, что обнаружение оружия было инсценировано несколькими членами национальной гвардии республики и военной полицией. Один из задержанных после этого заверил, что министр обороны Португалии Жозе Алберту Азереду Лопеш якобы разрешил проведение этой операции, чтобы восстановить имидж армии. Глава ведомства отрицал обвинения, однако из-за давления прессы объявил об отставке.

Почти забытый скандал вновь напомнил о себе в преддверии выборов после предъявления обвинений экс-министру по данному делу. Правые выступили с нападками в адрес премьера. Политические оппоненты Кошты заявили, что, если глава правительства действительно ничего не знал о происходящем в его собственном кабмине, он является некомпетентным.

Хотя, согласно опросам, данный аргумент оппозиции не изменил существенно расстановку сил в преддверии выборов, он уменьшил преимущество Кошты на пару пунктов, которые могли бы принести ему поддержку абсолютного большинства.