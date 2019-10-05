Bloomberg: Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией

ТАСС, 6 октября. Турция направила дополнительные войска и технику к границе с Сирией в уезд Акчакале после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемой США. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на местное телевидение.

Как отмечается, ранее турецкий лидер заявил, что Анкара "завершила приготовления, завершила разработку плана операции", а также, что были "отданы необходимые приказы". Эрдоган также отметил, что военная операция на севере Сирии будет проводиться с задействованием наземных и воздушных соединений. Целью турецкого военного вмешательства является создание буферной зоны для размещения в ней сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, и оттеснение сил курдской вооруженной коалиции.

Ранее представитель СДС Мустафа Бали заявил, что курдские формирования начнут военные действия против турецких войск в случае их вторжения в северо-восточные районы Сирии.

В августе газета Asharq Al-Awsat сообщила, что США и Турция достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими. По замыслу турецкой стороны, в буферную зону смогут вернуться из Турции сотни тысяч сирийских беженцев.

Курдские формирования по соглашению с США начали покидать эти районы в конце августа. При этом руководство СДС выступило категорически против переселения туда беженцев с турецкой территории. Командир СДС Мазлум Кобани заявил в пятницу газете Asharq Al-Awsat, что Анкара хочет изменить демографический состав населения на северо-востоке Сирии. Он расценил эти планы как "этническую чистку".