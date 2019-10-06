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Помпео обсудил с властями Греции проведение встречи Трампа и Мицотакиса

При этом ничего конкретного госсекретарь США пока не подтвердил

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео, который находится с официальным визитом в Афинах, обсудил в субботу с греческими властями проведение возможной встречи между американским лидером Дональдом Трампом и премьер-министром республики Кириакосом Мицотакисом. Дипломат сообщил об этом в интервью греческому государственному телевидению (EPT). Стенограмму беседы распространил Госдепартамент.

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он проведение встречи Трампа и Мицотакиса, Помпео подчеркнул: "Да мы обсуждали это". "Я пока ничего не могу подтвердить, но мы, безусловно, говорили об этом. Оба [лидера] имели возможность пообщаться ранее, и я уверен, они продолжат диалог", - отметил госсекретарь.

В июле Трамп и Мицотакис провели телефонный разговор, во время которого договорились работать над углублением двусторонних отношений.

Теги
СШАГрецияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Мицотакис, Кириакос
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