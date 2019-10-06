Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов. Об этом говорится в опубликованной в газете The Washington Post статье участвующего в предвыборной гонке демократа.

"Всему есть предел. Каждый день - видимо, каждые несколько часов - появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно не способен быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов", - утверждает Байден.

По его версии, глава вашингтонской администрации "не понимает огромную ответственность, которая требуется от всех тех, кто занимает пост президента Соединенных Штатов". "Он видит только власть - и то, как это может принести пользу только одному человеку: Дональду Трампу", - считает наиболее вероятный конкурент республиканца на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

"Наш первый президент, Джордж Вашингтон, как известно, не мог солгать. Трамп, вероятно, не может говорить правду - о чем угодно. Он злословит обо всех, в ком видит угрозу. Вот почему он так лихорадочно проталкивает наглую ложь, изобличенные теории заговора и грязную кампанию против меня и моей семьи", - написал бывший вице-президент.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.