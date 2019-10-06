Тысячи демонстрантов в масках вновь вышли на улицы Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 октября. /ТАСС/. Тысячи антиправительственных демонстрантов в воскресенье вновь вышли на улицы Гонконга, несмотря на дождливую погоду. По свидетельству корреспондента ТАСС, толпа протестующих с зонтиками идет от района Козуэй-бэй в сторону делового центра, парализовав движение транспорта. Лица многих скрыты масками, несмотря на введенный главой местной администрации запрет на их ношение.

Участники акции несут транспаранты с критикой властей и осуждением неоправданно жестоких, по их мнению, действий полиции. Стражи порядка предупредили, что собравшиеся участвуют в незаконном собрании и призвали их немедленно разойтись, но пока не предпринимают действий по разгону толпы. Вместе с тем, группы демонстрантов также начали собираться и на другом берегу пролива Виктория - в оживленном торгово-развлекательном районе Чим Ша Цуй материковой части города.

Из-за опасений массовых беспорядков в городе закрыты многие магазины, рестораны, торговые центры и половина станций метро. Администрация метрополитена в воскресенье возобновила его работу в ограниченном режиме, предупредив, что поезда будут ходить с увеличенными интервалами и только до 21:00 (16:00 мск). В субботу подземка целый день оставалась закрытой для ремонта после актов вандализма.

В пятницу власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Нарушение этого указа может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.). Однако, запрет не остановил толпы радикалов - в субботу они продолжили совершать погромы в китайских банках и ресторанах, скрывая свои лица масками. Оппозиционные политики попытались оспорить нововведение в Верховном суде, но их иск не был удовлетворен.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, демонстрации продолжаются.