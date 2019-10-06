Украинские силовики обстреляли из минометов и гранатометов село на юге ДНР

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов село Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В период с 6:30 до 7:20 [воскресенья] зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению: населенный пункт Талаковка - населенный пункт Коминтерново", - цитирует сообщение СЦКК Донецкое агентство новостей.

В представительстве добавили, что всего украинские военные выпустили более 30 мин калибра 82 мм и 120 мм, также применялись гранатометы. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Накануне вечером в результате обстрела со стороны ВСУ в одном из домов села Коминтерново произошел пожар. Также киевские силовики обстреляли из танковых орудий село Саханка на юге ДНР.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.