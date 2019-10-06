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Израиль хочет заключить соглашения о ненападении со странами Персидского залива

Как заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац, "этот исторический шаг положит конец конфликту"
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац AP Photo/Dan Balilty
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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
© AP Photo/Dan Balilty

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что продвигает инициативу по заключению с арабскими странами Персидского залива соглашений о ненападении. Соответствующую запись глава внешнеполитического ведомства еврейского государства сделал в воскресенье в Twitter.

"В последнее время при поддержке премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху] я продвигаю дипломатическую инициативу по подписанию с арабскими странами Персидского залива соглашений о ненападении. Этот исторический шаг положит конец конфликту и позволит развивать сотрудничество в гражданской сфере до подписания мирных соглашений", - написал Кац.

Министр также сообщил, что "во время визита в ООН представил эту инициативу министрам иностранных дел арабских стран и спецпредставителю США на международных переговорах Джейсону Гринблатту". "Я буду продолжать работать над укреплением статуса Израиля в регионе и во всем мире", - добавил он. Кац представлял Израиль на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября в Нью-Йорке

У еврейского государства установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами - Египтом и Иорданией.

Теги
СШАИорданияЕгипетИзраильНетаньяху, Биньямин
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