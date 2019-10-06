Зеленский заявил, что Трамп не выдвигал условий для их встречи

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление и что для их встречи на высшем уровне Киев якобы должен был выполнить определенные условия, в частности, провести расследование в отношении деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом Зеленский заявил в интервью Kyodo , выдержки из которого японское агентство приводит в воскресенье.

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"На меня не оказывали давления, и никаких предварительных условий выдвинуто не было", - приводит Kyodo слова Зеленского, который также подчеркнул, что в рамках действующей конституции Украины у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования. Ранее Зеленский уже заявлял, что давления со стороны Трампа на него не было.

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США, который одновременно выполняет функции Генпрокуратуры, не нашел в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.