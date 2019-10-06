Организатор "Диалога Форт-Росс" прокомментировала отказ в выдаче виз дипломатам РФ

ПАРК ФОРТ-РОСС /Калифорния/, 6 октября. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Тенденция отказа в выдаче виз, как в случае со срывом поездки российских дипломатов на форум "Диалог Форт-Росс", является прискорбной и не способствует налаживанию правильного взаимодействия между двумя странами. Такое мнение высказала в субботу корреспондентом ТАСС президент "Общества по сохранению Форт-Росса" и организатор открывающегося 6 октября в Сан-Франциско форума "Диалог Форт-Росс" Сара Свидлер.

"Я, очевидно, хотела бы, чтобы было больше обмена людьми, речь идет и о дипломатах, и об обычных гражданах. Я думаю, что это прискорбно", - сказала она, комментируя ситуацию с отказом в выдаче виз российским дипломатам. "Жаль, что представители министерства иностранных дел не смогут посетить мероприятие, они приезжали последние семь лет, и они не приедут в этом году. Но я знаю также, что эта тенденция наблюдается с обеих сторон, и я не веду подсчет. Я думаю, что это прискорбная тенденция, и очевидно, что она не поможет нам двигаться в правильном направлении. И я говорю в целом как об американских, так и о российских дипломатах", - подчеркнула Свидлер.

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов отметил в беседе с журналистами, что это уже не первый случай за последнее время, когда американская сторона отказывает в визах российским дипломатам. "Сегодня много говорилось о том, что многие наши коллеги из России не смогли приехали (на форум "Диалог Форт-Росс" - прим. ТАСС), потому что они просто не получили визы. Честно говоря, абсолютно не понятно, почему наши американские коллеги не выдали визы российским дипломатам. Причем это уже не первый раз", - сказал он, напомнив про то, что США ранее также не выдали вовремя визы участникам российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. "Не понимаю, как строить свои отношения в ООН, когда Россия, да и другие страны не могут прислать тех представителей, которые могут с честью, с достоинством отстаивать интересы Российской Федерации", - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила журналистам о срыве поездки российских дипломатов на форум "Диалог Форт-Росс" из-за невыдачи американских виз. До этого стало также известно, что США не выдали вовремя визы трети российской делегации, которая должна была принять участие в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

Как отметила Захарова, практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз приобрела регулярный характер. По ее словам, Россия не создает препятствий в диалоге с США и открыта к делегационным обменам, однако встречной готовности со стороны Вашингтона Москва не наблюдает.