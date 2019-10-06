Зариф заявил, что Турция не сможет обезопасить себя путем нарушения суверенитета Сирии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Турция не сможет добиться собственной безопасности путем попрания суверенитета и территориальной целостности соседней Сирии. Об этом, как передало агентство IRNA, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы [Иран] проинформировали турецкую сторону о том, что единственный способ поддерживать безопасность Турции - это разместить военные силы в приграничных районах с Сирией", - отметил иранский министр. Зариф добавил, что, по убеждению Тегерана, "безопасность Турции не может быть достигнута путем нанесения ущерба территориальной целостности и суверенитету Сирии".

Заявление главы МИД Ирана стало реакцией Тегерана на субботнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он не исключил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни. Эрдоган также сообщил, что ВС Турции готовы к проведению операции в Сирии.

1 октября Эрдоган заявил, что Анкара намерена действовать самостоятельно в отношении создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей к настоящему моменту "не удалось достичь желаемого результата", а времени ждать больше нет. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в тот же день информировал, что вооруженные силы страны готовы к проведению соответствующей операции в Сирии.